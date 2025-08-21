Для атаки военнослужащие группировки "Юг" применили РСЗО "Град"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня "Град" в районе села Плещеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипажи БМ-21 "Град" Южной группировки войск уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Плещеевка Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения операторы разведывательных БПЛА зафиксировали уничтожение укрытий на позициях ВСУ", - отметили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что потери украинцев составили до двух отделений пехоты убитыми и ранеными.