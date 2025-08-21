Цели были ликвидированы сбросами ударных БПЛА, уточнили в Минобороны РФ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожили склад и пикап противника в районе села Серебрянка в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В районе н. п. Серебрянка разведчиками 79-го отдельного разведывательного батальона 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск был выявлен полевой склад противника, обеспечивающий передовые позиции ВСУ в данном районе. Точными сбросами ударных БПЛА удалось спровоцировать возгорание, вследствие чего военное имущество противника было полностью уничтожено. Часть противников предприняла попытку эвакуироваться на автомобильной технике, однако была обездвижена точным попаданием ударного БПЛА и полностью уничтожена повторным ударом", - говорится в сообщении.