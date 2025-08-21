Украинские беспилотники были уничтожены над Воронежской, Брянской и Белгородской областями

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны России за три часа сбили восемь украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении. В Минобороны уточнили, что четыре из этих беспилотников были ликвидированы над территорией Воронежской области, по два - над территориями Брянской и Белгородской областей.