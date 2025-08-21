Пострадавшие доставлены в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками город Грайворон в Белгородской области. В результате пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В городе Грайворон от ударов дронов пострадали два мирных жителя", - написал он.

По информации Гладкова, один из беспилотников ударил по крыше многоквартирного дома. В результате детонации мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму, медики доставили его в горбольницу №2 Белгорода. Также в доме повреждены крыша, фасад и остекление. Еще один беспилотник ударил по грузовому автомобилю, пострадавшего мужчину доставили в Борисовскую ЦРБ, транспортное средство повреждено.