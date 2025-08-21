Александро-Шультино стало последним на пути ВС РФ к Константиновке с юго-востока

Несмотря на значительные разрушения, военные ВСУ продолжали укрываться в подвалах домов, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Бойцы 4-й бригады Южной группировки освободили село Александро-Шультино, оно стало последним населенным пунктом на пути российской армии к Константиновке Донецкой Народной Республики с юго-восточного направления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Это последний населенный пункт на пути российской армии к Константиновке с юго-восточного направления. В ходе штурма села, бойцы Южной группировки войск использовали тактику малых групп, которая уже неоднократно показала свою эффективность. При поддержке артиллерии и подразделений БПЛА огневые точки противника подавлялись и уничтожались, что позволяло штурмовикам уверенно продвигаться вперед", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что несмотря на значительные разрушения, военные ВСУ продолжали укрываться в подвалах домов. "Штурм подобных укрытий бойцы 4-й бригады Южной группировки войск регулярно отрабатывали на полигонах в тыловых районах СВО - применение зарядов из противотанковых мин позволяло быстро и эффективно зачищать вражеские укрытия, не замедляя темпов наступления", - отметили в Минобороны РФ.