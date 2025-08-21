Профессор Чикагского университета отметил, что Киев проиграет в нем

ЖЕНЕВА, 21 августа. /ТАСС/. Конфликт на Украине будет завершен не дипломатическим, а военным путем, и не в пользу Киева. Такое мнение в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

"Я думаю, что с моральной точки зрения, а также с точки зрения стратегии, правильным решением для Украины было бы положить конец войне", - считает эксперт. В то же время, он не ожидает, что конфликт будет завершен посредством дипломатических усилий. "Я думаю, что война закончится военным путем, но не в пользу Украины", - добавил он.

По его мнению, Киеву сейчас предстоит сделать выбор из наименее плохих вариантов развития событий, потому что хороших альтернатив у него не осталось. Завершение конфликта, по его словам, в данном случае было бы самым безболезненным вариантом для Украины. Оно бы позволило Киеву не потерять еще больше территорий и людей, считает Миршаймер, но Владимир Зеленский и лидеры европейских стран этой позиции не разделяют.