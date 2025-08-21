Поражение нанес расчет 79-го отдельного разведывательного батальона Южной группировки войск

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили тяжелый гексакоптер "Баба-яга" и пикап противника в районе села Серебрянка в ДНР.

Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В районе н. п. Серебрянка расчет 79-го отдельного разведывательного батальона Южной группировки войск обнаружил точку взлета БПЛА "Баба-яга", которую оперативно уничтожил сбросом с ударного беспилотника. Лишившись своего рабочего инструмента, расчет попытался покинуть участок местности на автомобильном транспорте, однако был уничтожен попаданием ударного БПЛА разведывательной роты 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады", - говорится в сообщении.