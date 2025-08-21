Марочко назвал "тревожным звоночком" для ВСУ взятие Александро-Шультино

Речь идет о группировке Вооруженных сил Украины, дислоцированной между этим населенным пунктом и Предтечино в Донецкой Народной Республике, указал военный эксперт

ЛУГАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Освобождение российской армией Александро-Шультино служит "тревожным звоночком" для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированной между данным населенным пунктом и Предтечино в Донецкой Народной Республике, поскольку теперь противник не сможет быстро вывести свои войска. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Заход наших войск в Александро-Шультино - это очень тревожный звоночек для украинской группировки, которая находится между Предтечино и данным населенным пунктом. Дело в том, что есть водная преграда, которая не позволит очень быстро вывести войска, а водная преграда - это река Наумиха. Так вот эта река не позволит очень быстро вывести украинскую группировку по направлению Константиновки", - сказал он.

Военнослужащие Южной группировки войск освободили Александро-Шультино 21 августа, сообщили ранее в Минобороны РФ.