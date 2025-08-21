Отличившимся бойцам были вручены медали "За отвагу", "За храбрость", а также ведомственные знаки отличия "Воин-доброволец"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Военнослужащие отряда "Барс-6" Южной группировки войск получили государственные награды в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры награждения бойцов.

"Добровольцам отряда "Барс-6" в составе Южной группировки войск за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач, были вручены очередные государственные и ведомственные награды в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции", - сказали в ведомстве.

Отличившимся бойцам были вручены медали "За отвагу", "За храбрость", а также ведомственные знаки отличия "Воин-доброволец" начальником управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майором Александром Тулягановым.

В Минобороны отметили, что в ходе многочисленных боев добровольцы отряда "Барс-6" срывают множественные атаки и ротации противника на линии боевого соприкосновения, уничтожают важные узлы снабжения вражеских войск, а также командные пункты и места скопления пехоты и техники.