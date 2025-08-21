Российские войска использовали ФАБ и ракеты Х-39

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские войска ударами ФАБ и ракеты Х-39 поразили пункты временной дислокации (ПВД), управления БПЛА бригад ВСУ и Нацгвардии в Мирнограде, Артемовке и Двуречанском. Об этом сообщили в Минобороны РФ, также предоставив кадры объективного контроля.

"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в глубине обороны противника в зоне СВО были обнаружены пункт временной дислокации 15-й оброн НГУ (Национальная гвардия Украины - прим. ТАСС), пункт управления БПЛА 153-й омбр ВСУ, а также ПВД 3-й отмбр ВСУ в районах населенных пунктов Мирноград (стар. - Димитров), Артемовка и Двуречанское. Командованием было принято решение о нанесении по доразведанным целям ударов авиационными средствами поражения", - говорится в сообщении.

Удары были нанесены с применением авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции и ракеты Х-39. "Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено поражение пунктов временной дислокации и управления БПЛА подразделений ВСУ", - добавили в ведомстве.