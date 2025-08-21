ТАСС: в Днепропетровской области ликвидировали подполковника ВСУ

В российских силовых структурах сообщили, что Роман Демченко занимал должность старшего офицера отдела связи и кибербезопасности штаба 121-го отдельного полка связи

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Офицер отдела связи и кибербезопасности штаба 121-го отдельного полка связи подполковник ВСУ Роман Демченко ликвидирован в Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Появились данные о гибели подполковника ВСУ Демченко Романа Андреевича. Он занимал должность старшего офицера отдела связи и кибербезопасности штаба 121-го отдельного полка связи (пгт. Черкасское, Днепропетровской области)", - сказал собеседник агентства.

По его данным, задача этого полка - обеспечение связи оперативного командования "Восток" ВСУ. Собеседник пояснил, что он был уничтожен "18 августа в результате ракетного удара".