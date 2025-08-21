Старший сержант Дмитрий Денисов сбил дрон ВСУ из автомата, а рядовой Владислав Аминов помог своей группе захватить важный опорный пункт противника, несмотря на ранение

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Старший сержант Дмитрий Денисов, возглавляя группу, которой было необходимо закрепится на новых позициях, сбил украинский дрон из своего автомата. В свою очередь, гвардии рядовой Владислав Аминов, несмотря на осколочное ранение, помог своей группе захватить важный опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"Во время движения Дмитрий Денисов обнаружил приближающийся к группе вражеский FPV-дрон. Сохраняя хладнокровие, Дмитрий немедленно приказал личному составу занять укрытия. Заняв скрытную позицию за деревом, Дмитрий дождался, когда вражеский коптер залетит в сектор обстрела, и точными выстрелами из личного оружия сбил вражеский дрон, который сдетанировал на безопасном расстоянии, не причинив вреда личному составу", - сказали в ведомстве, добавив, что группе Денисова удалось выполнить задачу без потерь.

Гвардии рядовой в составе своей штурмовой группы выполнял задачу по захвату укрепленного украинского опорного пункта, расположенного на стратегически важном направлении наступления ВС РФ. При приближении к заданному рубежу, российские бойцы подверглись интенсивному огню со стороны противника.

"Владислав занял выгодную позицию за развалинами разрушенного здания и по команде старшего группы открыл прицельный огонь из личного оружия, подавляя огневые точки противника. Владислав вовремя обнаружил перемещение врага [с фланга] и меткими автоматными очередями уничтожил боевиков, сорвав попытку атаки противника. В ходе продолжающегося боестолкновения гвардии рядовой Аминов получил осколочное ранение в плечо. Несмотря на полученное ранение, Владислав Аминов оказал себе необходимую помощь и продолжил вести бой, обеспечивая огневую поддержку продвижения своей группы", - рассказали в ведомстве.