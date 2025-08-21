ВСУ для атаки на Енакиево Донецкой Народной Республики использовали высокоточный дальнобойный снаряд к РСЗО HIMARS и ударные беспилотники самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Четверо мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Силы ПВО с 17:40 по 20:00 мск сбили два украинских БПЛА над Воронежской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Основные события 22 августа - в онлайн-трансляции ТАСС.