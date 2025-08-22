Вашингтон посмотрит, состоится ли у президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского встреча, отметил американский лидер

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен через две недели решить, на ком лежит ответственность за пробуксовку переговоров о мире на Украине.

"Я посмотрю, чья это вина. <...> Я точно знаю, что я делаю. Мы посмотрим, состоится ли у них [у президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского] встреча, будет интересно посмотреть. А если нет, то почему они не провели встречу? Ведь я попросил их провести встречу. Через две недели я буду знать, что буду делать", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.