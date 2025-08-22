Уничтожены 118 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 39 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 35 складов боеприпасов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1 650 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял более 1 650 военнослужащих, 5 танков, в том числе 3 танка Leopard производства ФРГ, 28 боевых бронированных машин, включая 19 бронеавтомобилей производства стран НАТО. Уничтожены 118 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 39 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 35 складов боеприпасов", - говорится в сообщении военного ведомства.