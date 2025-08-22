Американский политический обозреватель и радиоведущий отметил, что из-за Владимира Зеленского "кровопролитие будут продолжаться как минимум несколько месяцев"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Отказ Владимира Зеленского идти на территориальные уступки затягивает урегулирование конфликта на Украине как минимум на несколько месяцев. Такое мнение высказал ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл.

"Встреча президента [США Дональда] Трампа с европейскими лидерами в Белом доме может быть шагом к успешному урегулированию конфликта. Однако категорический отказ Зеленского признать реалии на поле боя, а также то, что безвозмездная помощь со стороны американских налогоплательщиков прекратилась, а ЕС не может удовлетворить его нужды в деньгах, боеприпасах и живой силе для изменения ситуации на поле боя, развеяли любые надежды на мир в ближайшем будущем. Из-за него (Зеленского - прим. ТАСС) конфликт и кровопролитие будут продолжаться как минимум несколько месяцев", - сказал Гилл, работавший в должности директора по межправительственным связям американского представителя на торговых переговорах в администрациях президентов США Джорджа Буша - старшего и Билла Клинтона.

18 августа, после состоявшейся 15 августа на Аляске встрече с президентом России Владимиром Путиным, Трамп принял Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Во встрече также участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

В ходе встречи Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.