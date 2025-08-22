Эксперт добавил, что южнее Торского российские бойцы выбили подразделения противника с позиций у реки Жеребец

ЛУГАНСК, 22 августа. /ТАСС/. Российские бойцы продвинулись у Торского и заняли новые позиции у Кировска (украинское название - Заречное) в Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе освободительных действий нашим войскам удалось продвинуться севернее Торского и занять новые позиции в районе Кировска в ДНР", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что южнее Торского силы РФ выбили подразделения противника с позиций у реки Жеребец, а также продвинулись вдоль реки Водяная юго-восточнее от Торского.