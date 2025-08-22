Такие листовки разбрасывают с дронов в тылу противника уже год, способ "хорошо себя показал", добавил военнослужащий РФ

МАРИУПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен благодаря листовкам в виде долларовых купюр, которые сбрасывают с дронов бойцы российских подразделений. Об этом ТАСС рассказал замкомандира батальона по военно-политической работе группировки войск Вооруженных сил РФ "Восток" с позывным Рапира.

"Подумали, что деньги привлекают всех, особенно их, они воюют за деньги. И вот решили делать [листовки] на фоне долларов и евро. Когда их раскидываем, они привлекают внимание, [солдаты ВСУ] подбирают, а тут оказывается наша агитация, листовки. QR-коды, также текст, чтобы сдавались в плен без оружия, сохранили свои жизни. Благодаря им они уходят, сдаются, связываются с нами и переходят спокойно, остаются живыми", - рассказал Рапира.

По его словам, такие листовки бойцы разбрасывают с дронов в тылу противника уже год, и такой способ "хорошо себя показал".

"На листовках текст разный, на каждой свой, но в основном, что их правительство истребляет, свои интересы за счет их жизни преследует", - добавил Рапира.

Замкомандира батальона пояснил, что листовки сбрасывают с дронов как над лесополосами, где находятся позиции противника, как и населенными пунктами.