Запрет не относится к сведениям, не касающимся непосредственно переговоров и полученным по дипломатическим каналам, и к данным, которые передаются Киеву для содействия военным операциям, уточнил телеканал

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Вашингтонская администрация приказала разведывательному сообществу США не предоставлять членам западного альянса "Пять глаз" какие-либо данные, касающиеся переговоров с Москвой и Киевом относительно урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал CBS.

По словам его источников из числа американских должностных лиц, директор Национальной разведки США Тулси Габбард приказала американским спецслужбам "не предоставлять какую-либо информацию относительно российско-украинских переговоров о мире" членам этого альянса. В него, помимо США, входят Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия.

Соответствующий документ, подписанный Габбард, датирован 20 июля. Согласно ему, разведывательную информацию нельзя представлять гражданам других государств, если ее не публиковали ранее. Запрет не относится к сведениям, не касающимся непосредственно переговоров и полученным по дипломатическим каналам, а также к информации, которая передается Киеву для содействия военным операциям. О причинах этого запрета не сообщается.