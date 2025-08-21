Россия считает, что принцип коллективного предоставления гарантий безопасности для Украины сейчас актуален и естественен, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Владимир Зеленский разговорами про саммит с президентом России Владимиром Путиным пытается "в стиле трюков "Квартала 95" подорвать усилия по урегулированию, считает Лавров.

ТАСС собрал основные заявления главы российской дипломатии.

О визите Путина в Индию

Визит президента России в Индию возможен до конца года: "Мы сегодня обсудили предстоящие мероприятия в рамках этого диалога, включая подготовку визита президента РФ в Индию до конца текущего года".

К российско-индийскому саммиту планируется подготовить "солидный пакет документов": "Есть планы подготовить солидный пакет документов к этому саммиту".

О легитимности руководства Украины

В случае выхода на подписание соглашений с Украиной необходимо будет решить вопрос легитимности подписанта от Киева: "Наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе и с господином Зеленским, при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации. И, конечно, при понимании, что когда и если дело, надеюсь, когда дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороной".

Представители киевского режима демонстрируют, что не заинтересованы в справедливом и долгосрочном урегулировании конфликта: "Украинский режим, его представители комментируют нынешнюю ситуацию весьма специфическим образом, прямо показывая, что они не заинтересованы в устойчивом, справедливом, долгосрочном урегулировании".

Зеленский разговорами про саммит с Путиным пытается в стиле трюков "Квартала 95" подорвать усилия по урегулированию: "Что касается встречи, о которой говорит Зеленский, вы вспомните, что он же очень долго заявлял, что никогда не будет с Путиным вести переговоры. Он до сих пор не отменил свой указ трехлетней давности, которым прямо запрещается вести переговоры с Путиным. И явно вот такая его активность на предмет организации саммита с российским руководителем имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процесс урегулирования, а на самом деле просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса такими вот эффектами в стиле КВН, в стиле "Квартал 95" и прочих трюков".

О гарантиях безопасности Украине

Россия считает актуальным принцип коллективного предоставления гарантий для Украины: "Принцип коллективного предоставления гарантий [безопасности], который был заложен в предложениях Украины (в Стамбуле в 2022 году - прим. ТАСС), мы считаем абсолютно естественным и актуальным сегодня".

Москва отвергает гарантии безопасности Украине в логике противостояния России: "Когда <…> европейские страны поехали вслед за господином Зеленским в Вашингтон и там попытались продвигать свою повестку дня, которая нацелена на то, чтобы гарантии безопасности строились по логике изоляции России, объединения западного мира с Украиной для того, чтобы продолжать агрессивную конфронтационную политику, сдерживание РФ, имея в виду, конечно, по-прежнему нанесение нам стратегического поражения, конечно, это не может вызывать у нас каких-либо чувств, кроме полного отторжения".

Односторонние инициативы по гарантиям безопасности бесперспективны: "Те принципы, те гарантии безопасности, которые были согласованы, подчеркну, по инициативе украинской делегации в Стамбуле в апреле 2022 года, они нами поддерживаются, были поддержаны тогда и поддерживаются сегодня, потому что они действительно основаны на принципе коллективного обеспечения безопасности, на принципах неделимости безопасности. Все иное, все остальное, все одностороннее - это, конечно же, абсолютно бесперспективная затея".

Присутствие иностранных войск на Украине для России полностью неприемлемо: "Надеюсь, что они понимают, что это будет абсолютно неприемлемым для Российской Федерации и для всех здравомыслящих политических сил в Европе".

О западном вмешательстве в переговорный процесс

Российская сторона надеется, что заговор Европы по подрыву итогов саммита на Аляске провалится: "Я очень надеюсь, что этот заговор, эта авантюра провалится. И мы продолжим следовать тем курсом, который согласовали четко президенты России и Соединенных Штатов в ходе встречи на Аляске и в ходе последующих телефонных контактов".

Заявления Европы о том, что Украина защищает "европейские ценности", - это явка с повинной: "И когда [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен и прочие деятели в Брюсселе заявляют с пафосом о том, что надо Украину поддерживать до конца, потому что Украина защищает европейские ценности, ну, вот пожалуйста: это явка с повинной, с признанием того, что на самом деле эти "европейские ценности" из себя представляют".

Действия Запада и киевского режима подрывают усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине: "Цели, которые остаются у нынешнего украинского руководства, а эти цели, безусловно, подогреваются западными спонсорами киевского режима, направлены против тех усилий, которые предпринимает президент Трамп, с которым мы активно и конкретно сотрудничаем в поиске долгосрочных, устойчивых путей к урегулированию, с тем чтобы устранить первопричины [украинского конфликта]".

Действия "коалиции желающих" нацелены на подрыв наметившегося прогресса по украинскому урегулированию: "Что касается мотивов, которыми руководствуется так называемая коалиция желающих, я вижу много признаков того, что эта активность нацелена именно на то, чтобы подорвать тот прогресс, который стал вырисовываться, четко вырисовываться по итогам саммита на Аляске, по итогам предшествовавших ему контактов между представителями американской администрации и российской стороной".

О российско-индийском сотрудничестве