Лавров: вопрос легитимности подписанта от Киева нужно решить при выходе на соглашение

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что он готов встречаться с Владимиром Зеленским, напомнил глава МИД РФ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Вопрос легитимности подписанта с украинской стороны необходимо будет решить в случае выхода на подписание соглашений с Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Наш президент [Владимир Путин] неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе и с господином [Владимиром] Зеленским, при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации. И конечно, при понимании, что когда и если дело, надеюсь, дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны", - отметил Лавров.

Пока же, как напомнил глава МИД РФ, Зеленский так и не отменил свой указ трехлетней давности, которым прямо запрещается вести переговоры с Путиным.

"И явно вот такая его активность на предмет организации саммита с российским руководителем имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процесс урегулирования, а на самом деле - просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса такими вот эффектами в стиле КВН, в стиле "Квартал 95" и прочих трюков", - резюмировал Лавров.

О перспективах саммита РФ - Украины

18 августа президент США Дональд Трамп провел встречу с Зеленским, а затем с приехавшими его поддержать лидерами стран Евросоюза. Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа. После этого прошла встреча американского лидера с европейскими политиками при участии Зеленского.

После этих переговоров Трамп позвонил Путину. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.