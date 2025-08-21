Лавров прокомментировал заявления Европы о защите Украиной европейских ценностей

Глава МИД РФ назвал их "явкой с повинной"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Заявления представителей Евросоюза о том, что Украина защищает "европейские ценности", это явка с повинной и признание того, что на самом деле представляют из себя эти ценности. Такую оценку высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"И когда [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен и прочие деятели в Брюсселе заявляют с пафосом о том, что надо Украину поддерживать до конца, потому что Украина защищает европейские ценности, ну вот пожалуйста: это явка с повинной, с признанием того, что на самом деле эти "европейские ценности" из себя представляют", - сказал Лавров.

"Мы уже, я не знаю, сколько раз, обращали внимание на то, что Запад, который всех учит, как надо обеспечивать права человека в соответствии с различными неолиберальными доктринами, обсуждая Украину, ни разу за эти все годы не произнес словосочетание "права человека". Означает это что? Что Запад доволен тем, как украинский режим истребляет русский язык во всех сферах: образовании, культуре, средствах массовой информации; как этот режим запрещает каноническую Украинскую православную церковь; как этот режим воспевает и привозносит бандеровцев и прочих коллаборационистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом за сотрудничество с гитлеровской Германией. И такой режим, значит, Запад устраивает", - добавил глава МИД РФ.