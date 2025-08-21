Лавров: визит Путина в Индию возможен до конца года

Политический диалог двух стран имеет высокую динамику, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может посетить Индию до конца текущего года, подготовка визита ведется. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Наше политическое взаимодействие, политический диалог на высшем уровне, на уровне внешнеполитических ведомств и других государственных структур имеет высокую динамику. И мы сегодня обсудили предстоящие мероприятия в рамках этого диалога, включая подготовку визита президента РФ в Индию до конца текущего года", - отметил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание также на то, что "в прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 15% и установил абсолютный рекорд в постсоветской истории отношений между Москвой и Нью-Дели".

"В целом экономическая база нашего особо привилегированного стратегического партнерства укрепляется устойчиво и поступательно, и это лишний раз подчеркивает особый характер наших отношений, - подчеркнул министр. - Мы убеждены, что развитие этих отношений, этого стратегического партнерства отвечает коренным интересам наших народов и способствует международной и региональной безопасности и стабильности, что весьма и весьма важно в нынешних непростых условиях на мировой арене".