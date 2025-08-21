Лавров: односторонние инициативы по гарантиям безопасности Украины бесперспективны

РФ поддерживает гарантии, согласованные в Стамбуле в 2022 году, так как они основаны на принципах неделимости безопасности, отметил глава МИД России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров назвал односторонние инициативы по гарантиям безопасности для Украины бесперспективной затеей.

"Те принципы, те гарантии безопасности, которые были согласованы, подчеркну, по инициативе украинской делегации в Стамбуле в апреле 2022 года, они нами поддерживаются, были поддержаны тогда и поддерживаются сегодня, потому что они действительно основаны на принципе коллективного обеспечения безопасности, на принципах неделимости безопасности. Все иное, все остальное, все одностороннее - это, конечно же, абсолютно бесперспективная затея", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Лавров подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает за честный разговор.

Говоря о возможности присутствия иностранных войск на территории Украины, глава МИД указал, что такой сценарий для Москвы неприемлем.