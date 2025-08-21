Лавров: "коалиция желающих" хочет подорвать наметившийся прогресс по Украине

Он начал четко вырисовываться по итогам саммита на Аляске, указал глава МИД РФ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Действия "коалиции желающих" нацелены на подрыв наметившегося прогресса по украинскому урегулированию по итогам российско-американских контактов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Что касается мотивов, которыми руководствуется так называемая коалиция желающих, я вижу много признаков того, что эта активность нацелена именно на то, чтобы подорвать тот прогресс, который стал вырисовываться, четко вырисовываться по итогам саммита на Аляске, по итогам предшествовавших ему контактов между представителями американской администрации и российской стороной", - сказал министр.

Лавров обратил внимание, что зарубежные аналитики и обозреватели, "описывая нынешнюю ситуацию и небывалую активность европейских представителей, приходят к тому же выводу", что цель Европы - перебить повестку дня, которая ориентируется на устранение первопричин украинского кризиса и достижение тем самым устойчивого регулирования.

"Все перевести в плоскость обеспечения гарантий безопасности Украины без участия Российской Федерации. И вообще, путем игнорирования российских интересов и выпячивая необходимость защитить Украину от будущих нападений", - добавил он.

"Но защитить, именно я еще раз хочу подчеркнуть, Украину, которая исповедует неонацистские ценности, которая грубейшим образом нарушает права национальных меньшинств, которая законодательно пытается истребить русский язык во всех сферах жизнедеятельности, которая запрещает каноническую православную церковь. - сказал министр. - И это настолько всем, по-моему, становится очевидно, что я очень надеюсь, что этот заговор, эта авантюра провалится. И мы продолжим следовать тем курсом, который согласовали четко президенты России и Соединенных Штатов в ходе встречи на Аляске и в ходе последующих телефонных контактов".