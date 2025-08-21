Глава МИД напомнил, что глава киевского режима говорил, что никогда не будет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский в стиле трюков "Квартала 95" пытается подменить серьезную работу по урегулированию кризиса простой риторикой о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Что касается встречи, о которой говорит Зеленский, вы вспомните, что он же очень долго заявлял, что никогда не будет с Путиным вести переговоры. Он до сих пор не отменил свой указ трехлетней давности, которым прямо запрещается вести переговоры с Путиным. И явно вот такая его активность на предмет организации саммита с российским руководителем имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процесс урегулирования, а на самом деле просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса такими вот эффектами в стиле КВН, в стиле "Квартал 95" и прочих трюков", - отметил российский министр.