Россия активно сотрудничает с президентом США в поиске устойчивых путей к решению, с тем чтобы устранить первопричины украинского конфликта, указал глава МИД РФ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Действия западных спонсоров киевского режима и самого украинского руководства подрывают усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Цели, которые остаются у нынешнего украинского руководства, а эти цели, безусловно, подогреваются западными спонсорами киевского режима, направлены против тех усилий, которые предпринимает президент [США Дональд] Трамп, с которым мы активно и конкретно сотрудничаем в поиске долгосрочных, устойчивых путей к урегулированию, с тем чтобы устранить первопричины [украинского конфликта]", - отметил Лавров.