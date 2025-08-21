Представители украинского режима комментируют нынешнюю ситуацию весьма специфическим образом, указал глава МИД РФ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Представители киевского режима демонстрируют, что не заинтересованы в справедливом и долгосрочном урегулировании конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Украинский режим, его представители комментируют нынешнюю ситуацию весьма специфическим образом, прямо показывая, что они не заинтересованы в устойчивом, справедливом, долгосрочном урегулировании", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

В этом связи Лавров обратил внимание на заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляк, который, комментируя происходящее вокруг темы гарантий безопасности, заявил, "пока Украина такие гарантии получит и смирится с тем, что часть ее территории, как он выразился, останется временно под оккупацией, после такой договоренности о гарантиях безопасности от Запада Украина будет требовать санкционной деструкции Российской Федерации и слома российской экономики".

"То есть цели, которые остаются у нынешнего украинского руководства и безусловно подогреваются западными спонсорами киевского режима, направлены против тех усилий, которые предпринимает президент [США Дональд] Трамп", - заключил глава МИД РФ.