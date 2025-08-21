У России это не может вызывать каких-либо чувств, кроме полного отторжения, отметил глава МИД

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. РФ полностью отвергает гарантии безопасности Украине, если они строятся в логике изоляции России и противостояния ей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Когда сейчас вслед за саммитом России и США на Аляске, где был достигнут существенный прогресс в продвижении по пути определения контуров и конкретных параметров урегулирования, европейские страны поехали вслед за господином [Владимиром] Зеленским в Вашингтон и там попытались продвигать свою повестку дня, которая нацелена на то, чтобы гарантии безопасности строились по логике изоляции России, объединения западного мира с Украиной для того, чтобы продолжать агрессивную конфронтационную политику, сдерживание РФ, имея в виду, конечно, по-прежнему нанесение нам стратегического поражения. Конечно, это не может вызывать у нас каких-либо чувств, кроме полного отторжения", - сказал министр.

При этом Лавров подчеркнул, что РФ считает принцип коллективного предоставления гарантий безопасности, который был заложен в предложениях Украины в Стамбуле в 2022 году, "абсолютно естественным и актуальным сегодня".