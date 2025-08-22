В Минобороны предоставили кадры боевой работы по уничтожению дронов

ДОНЕЦК, 22 августа. /ТАСС/. Снайперские пары Восточной группировки войск на южнодонецком направлении прикрывают подразделения российских войск, уничтожая украинские гексакоптеры типа "Баба-Яга". Об этом рассказал снайпер, командир отделения с позывным Никон на видео, предоставленном Минобороны РФ.

"Сейчас задачи состоят в основном в прикрытии роты БПЛА. В основном работу ведем в ночное время. Занимаем позицию в соседней лесополосе и ожидаем врага - прилетает гексокоптер типа "Баба-Яга", соответственно, работаем по ней", - сказал Никон.

В военном ведомстве также предоставили кадры боевой работы снайперов по уничтожению украинских гексакоптеров.