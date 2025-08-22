Также был ликвидирован радар для предупреждения о ракетной опасности ieMHR, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Операторы БПЛА Южной группировки войск в районе Клебан-Быка в ДНР не допустили возможности организовать снабжение блокированных подразделений ВСУ при помощи наземного роботехнического комплекса (НРТК). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"На константиновском направлении в Донецкой народной республике, в районе населенного пункта Клебан-Бык, операторы БПЛА Южной группировки войск не допустили возможности организовать снабжение блокированных подразделений противника при помощи наземного роботехнического комплекса (НРТК). НРТК ВСУ был замечен в ходе передвижения по открытой местности в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища", - сказали там.

Координаты цели были переданы расчету ударных FPV-дронов, который уничтожил роботизированную тележку вместе с грузом. Также с использованием барражирующего боеприпаса "Ланцет" был ликвидирован радар для предупреждения о ракетной опасности ieMHR ВСУ.

Радары для предупреждения о ракетной опасности ieMHR (Improved & Enhanced Multi-Mission Hemispheric Radar) используются израильской системой безопасности для идентификации и классификации воздушных угроз. Радары подключены к системе, которая предупреждает людей об опасности и необходимости пройти в укрытие. Радары ieMHR способны обнаруживать как большие цели типа самолетов или ракет, так и беспилотники малого размера.