ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Силы Министерства обороны России отражают массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Волгоградскую область. Из-за падения обломков возникли возгорания сухой растительности, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

"Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В связи с падением обломков беспилотных летательных аппаратов на юге города - в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона - возникли локальные возгорания сухой растительности. На местах уже работают пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших нет", - проинформировал он, его слова передает пресс-служба администрации региона.