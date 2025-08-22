По местам скопления личного состава выпустили четыре ФАБ-500, сообщили в российских силовых структурах

ДОНЕЦК, 22 августа. /ТАСС/. Новый заградотряд из состава 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины уничтожен ударами ФАБ-500 в селе Березовое Днепропетровской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В Березовом уничтожен новый заградотряд, который перебросила 17-я бригада Нацгвардии. По местам скопления личного состава было выпущено четыре ФАБ-500", - сообщили в силовых структурах.

Там добавили, что в результате ударов уничтожены 10 человек личного состава, еще 10 получили ранения.