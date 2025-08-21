В ДНР жилые дома подверглись атакам беспилотников ВСУ

В частности, в Горловке повреждена котельная на Магистральной улице

ДОНЕЦК, 22 августа. /ТАСС/. ВСУ атаковали ударными беспилотниками жилые дома в Горловке и Енакиево Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) городов республики. Никитовский район [Горловки]: атака ударного БПЛА в 00:00 - частный жилой дом по ул. Артиллеристов. <...> Енакиево: атака ударного БПЛА в 14:10 - многоквартирные жилые дома по ул. Вильямса", - сказано в сообщении.

По информации управления, в Горловке в результате атаки беспилотника ВСУ также повреждена котельная № 127 ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго" по ул. Магистральной.