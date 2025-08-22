Трамп допустил, что через две недели введет санкции из-за ситуации вокруг Украины

Президент США отметил, что может быть не сделает ничего

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил, что через две недели введет санкции и пошлины или не предпримет вообще никаких действий по ситуации вокруг украинского конфликта. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

В ответ на просьбу пояснить свое заявление о готовности США через две недели изменить подход к России и конфликту на Украине Трамп заявил, что примет "решение относительно дальнейших действий". "Это будет очень важное решение о том, будут ли это крупные санкции, или крупные пошлины, или и то, и другое, или мы не сделаем ничего, сказав, что это ваша схватка", - сказал американский лидер.