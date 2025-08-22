Кимаковский: с краснолиманского направления в тыл сбежало командование "Азова"

Весь командный пункт во главе с командиром бригады ушли в тыл за реку Оскол на расстояние 30 км, отметил советник главы ДНР

ДОНЕЦК, 22 августа. /ТАСС/. Командование группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) сбежало с краснолиманского направления. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, весь командный пункт во главе с командиром бригады ушли за реку Оскол, предположительно, в Изюм Харьковской области.

"Командование 3-й отдельной штурмовой бригады, они же боевики "Азова", всем командным пунктом, во главе с комбригом, покинули краснолиманское направление и ушли в тыл за реку Оскол на расстояние 30 км", - сообщил Кимаковский.

Ранее ТАСС сообщал о бегстве боевиков "Азова" в Изюм. Уточнялось также, что солдаты в тылу снимают ролики о боевой работе на изюмском тактическом направлении. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, снятые в тылу видео боевики выдают за реальную боевую работу, в том числе диверсионных групп.