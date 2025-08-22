Артиллеристы РФ "Краснополем" уничтожили позиции ВСУ на южнодонецком направлении

Штурмовики смогли продолжить продвижение в глубину обороны противника, отметили в Минобороны

ДОНЕЦК, 22 августа. /ТАСС/. Артиллеристы Восточной группировки войск при помощи высокоточных боеприпасов "Краснополь" уничтожили опорный пункт ВСУ в лесополосе на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Первым выстрелом была уничтожена огневая точка противника. Последующие удары накрыли окопы и блиндажи, где находились украинские боевики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что результате выявленные позиции ВСУ были полностью подавлены огнем артиллеристов, а штурмовые подразделения смогли продолжить продвижение в глубину обороны противника.

В ведомстве также сообщили что операторы FPV-дронов группировки в зоне СВО войск "Восток" уничтожили автомобили ВСУ, доставлявшие на огневые позиции личный состав для проведения ротации и боеприпасы. "Первый дрон поразил пикап с боекомплектом, в результате чего произошла детонация и последующее возгорание.

Попытка снабжения передовых подразделений сорвана. Несколько единиц техники ВСУ сгорели вместе с находившимися внутри грузами и боевиками киевского режима", - добавили там.