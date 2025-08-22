По словам взятого в плен Сергея Кириленко, вверенный ему личный состав не владел навыками обращения со стрелковым оружием и не проходил срочной службы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Взятый в плен российскими военнослужащими командир отделения ВСУ Сергей Кириленко, увидев низкий уровень военной подготовки своих подчиненных, посоветовал им написать рапорт о неготовности к ведению боевых действий по причине эмоционально-психологического состояния, чтобы они могли попасть не на передовые позиции, а на полигон в тыловом районе. Об этом рассказал сам Кириленко в видео, предоставленном Минобороны России.

"Я им сказал: "Ребята, не пишите "за состоянием здоровья", не пишите "отказ", а пишите, что вы временно не готовы за эмоционально-психологическим состоянием". <…> Те ребята, которым я посоветовал написать рапорт "за временно неготовые", они написали. Их пока не дергали никуда, и нас отправили на полигон", - сказал пленный.

По его словам, вверенный ему личный состав не владел навыками обращения со стрелковым оружием и не проходил срочной службы. Кириленко также рассказал о том, что ранее перед боевым заданием под Артемовском (украинское название - Бахмут) командир батальона обманул Кириленко с его сослуживцами, сказав, что их задачей на позиции было только сообщить командованию о начале наступления ВС РФ. По словам комбата ВСУ, сразу после этого для подкрепления приедут элитные войска. На деле военных никто не сменил, из всей роты 11 человек остались невредимыми, 64 были ранены, остальные были уничтожены.

По словам Кириленко, накануне сдачи в плен его подразделение почти двое суток находилось в окружении. Военные обратились к командованию за разрешением на отступление, пока еще оставался узкий коридор, в чем им было отказано. "Сказали нет, до последнего. И вот в результате пришлось сдаться в плен, потому что жить всем охота", - сказал пленный. Он отметил гуманное отношение российских военных к пленным ВСУ.