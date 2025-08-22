Военный эксперт отметил, что российские силы ведут ожесточенные бои в окрестностях Новоселовки

ЛУГАНСК, 22 августа. /ТАСС/. Военные РФ, ударив по укрепрайону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Новоселовки в Донецкой Народной Республике, до 1,5 км сократили расстояние до северской агломерации, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"ВС РФ нанесли комбинированный удар по укрепрайону противника, расположенного северо-западнее населенного пункта Новоселовка в ДНР. Нанеся поражение живой силе и технике вооруженных формирований Украины, наши войска, совершив рывок, заняли лесополосу, сократив при этом межпозиционное пространство до 1,5 км к северской агломерации", - сказал он.

Марочко отметил, что силы РФ ведут ожесточенные бои в окрестностях Новоселовки. Командование ВСУ, не считаясь с потерями, перебрасывает на данный участок фронта подкрепление из числа мобилизованных украинских солдат.