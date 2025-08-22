По словам собеседника, не меняют даже больных военных

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Средний срок пребывания военнослужащих ВСУ, включая раненых, на передовых позициях в Сумской области составляет до трех месяцев. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Командование ВСУ на сумском направлении испытывает большие проблемы с ротацией личного состава. Средний срок пребывания на передовых позициях составляет до трех месяцев. При этом не меняют даже больных военнослужащих", - сказал собеседник агентства, указав, что это является длительным сроком.

Ранее силовики сообщали, что узнали личные данные и номер телефона командира 156-й бригады ВСУ полковника Юрия Гупалюка, который прикомандировывает своих подчиненных к другим подразделениям. Оказалось, что распределением военнослужащих 156-й бригады занимается заместитель командира батальона военнослужащая с позывным Гайка. Силовики связывали в том числе с этим фактом отсутствие ротации на позициях, где боевики ВСУ сидели месяцами.

В силовых структурах ранее сообщали о переброске с разных участков фронта на сумское и харьковское направления подразделений более 40 бригад и полков ВСУ, которые там несут потери.