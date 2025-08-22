Подполье: ТЦК поменяли тактику в подконтрольных Украине частях двух регионов

Собеседник агентства уточнил, что теперь сотрудники территориальных центров комплектования в контролируемых Киевом частях Херсонской и Запорожской областей "ездят большой группой по пять-шесть человек"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей поменяли тактику и теперь передвигаются группами по пять-шесть человек. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

"В Херсонской и Запорожской областях ТЦКашники поменяли тактику. Теперь они ездят большой группой по пять-шесть человек. Потому что существует риск, что за их действия они будут наказаны местными жителями либо партизанами", - сказал собеседник агентства.

Действия сотрудников ТЦК, прокомментировал представитель подполья, стали более жесткими, "но продиктованы острой нехваткой мобресурса на фронте". "Если они не мобилизуют людей согласно плана, то сами окажутся на передовой. А этого никто не хочет", - отметил собеседник.

Он добавил, что также фиксируются неоднократные случаи применения огнестрельного оружия против гражданского населения.