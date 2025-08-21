Украинское командование отправляет солдат на смерть "ради красивой картинки", подчеркнули в российских силовых структурах

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Украинские подразделения несут большие потери на постоянной основе при каждой попытке форсирования реки Днепр, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В целом один-два раза в неделю ВСУ [пытаясь форсировать Днепр] отправляют небольшие группы на самоубийство. Результат всегда один - большие потери. Военно-политическое руководство Украины в настоящее время рассчитывает исключительно на медийную составляющую для внутренней аудитории и для западной, а реальная обстановка достаточно прозаична", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что украинское командование отправляет военнослужащих на смерть "ради красивой картинки", что показывает реальное отношение офицеров к подчиненным.

"На такие рискованные операции чаще всего отправляются провинившиеся военнослужащие - алкаши, нарушители дисциплины. Нередко те счастливчики, которые все-таки по воле Божьей остаются в живых, потом в подробностях об этом рассказывают", - добавил представитель силовых структур.