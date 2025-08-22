Опорные точки противника в основном спрятаны в лесополосах, рассказал российский военнослужащий

КУРСК, 22 августа. /ТАСС/. Расчеты минометов группировки войск "Север" уничтожают в Сумской области до шести опорных точек Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил один из заместителей командира взвода группировки войск "Север" с позывным Чико.

"В зависимости от сложности в день мы поражаем в Сумской области до пяти-шести блиндажей, огневых точек - опорников ВСУ. Мы работаем совместно с соседним батальоном, там объективный контроль, нам дают координаты целей, начинаем стрелять, потом корректируем", - рассказал собеседник агентства.

Чико отметил, что опорные точки ВСУ в основном спрятаны в лесополосах. Российские военнослужащие за день могут "зачистить лесополку". "Когда противник в Сумской области встречается с нашими штурмовиками, пытается убежать", - добавил военнослужащий.