МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Танкисты 11-го армейского корпуса Ленинградского военного округа на полигоне в Калининградской области нанесли огневое поражение условному противнику и отработали эвакуацию экипажа из-под атаки БПЛА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе военного округа.

"В рамках боевой подготовки экипажи Т-72Б3 11-го армейского корпуса Ленинградского военного округа нанесли огневое поражение условному противнику на общевойсковом полигоне в Калининградской области. Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции (ЗОП). <...> Инструкторы и механики-водители делятся с танкистами боевым опытом управления машиной в экстремальных ситуациях. Особенно уделяется внимание эвакуации экипажа из-под огня противника и угрозы атаки БПЛА", - рассказали в ЛенВО.

Военнослужащие выполнили комплекс упражнений по поражению целей, имитирующих укрепления условного противника. Наведение и корректировка огня велись с использованием БПЛА. Танковые стрельбы провели на расстоянии около 10 км от цели осколочно-фугасными боеприпасами.

Отмечается, что экипажи отработали первый этап огня из закрытых огневых позиций в оборудованных капонирах, полностью скрытых на местности от воздушной разведки. Второй элемент практических занятий танкисты выполнили, опираясь на опыт проведения специальной военной операции.

"Сегодня на полигоне отрабатывали стрельбу с закрытых огневых позиций, стрельбу вели из подготовленных капониров, также выезжали на открытую местность, быстро отрабатывали и уходили в отстойник. Экипажи смешанные, в каждом экипаже есть участник специальной военной операции, который передает свой опыт, рассказывает свои истории", - сообщил командир танкового подразделения с позывным Добрый.

Механик-водитель танка с позывным Байкал рассказал об уникальном случае, когда по танку работала одновременно как ствольная, так и реактивная артиллерия противника. "Очень много было пробитий, незначительных пробитий. Но эта машина как бы спасла, защитила своей броней, вывезла нас из-под огня, не подвела", - отметил он.