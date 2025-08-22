Контрактники "Севера" прошли подготовку и боевое слаживание в зоне СВО

В ходе занятий использовалось штатное стрелковое оружие и ручные гранаты, совершенствовались навыки ближнего боя в условиях, максимально приближенных к боевым, рассказали в Минобороны РФ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Штурмовики Северной группировки, подписавшие контракт с Минобороны России, перед выполнением боевых задач на передовых позициях провели занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию на полигоне в тыловом районе зоны проведения СВО. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Военнослужащие по контракту штурмовых подразделений группировки войск "Север" на одном из тыловых полигонов зоны проведения специальной военной операции (СВО) в ходе интенсивной боевой подготовки провели практические занятия по захвату и удержанию укрепленных позиций и опорных пунктов противника, уничтожению наблюдательных постов и действиям в обороне", - сказали в министерстве.

В ходе занятий использовалось штатное стрелковое оружие и ручные гранаты, совершенствовались навыки ближнего боя в условиях, максимально приближенных к боевым. Штурмовые группы практиковали тактические варианты атаки, особое внимание уделялось слаженности подразделений, использованию естественных укрытий, быстрому уничтожению огневой точки и грамотному закреплению на занятых позициях. Бойцы отрабатывали управление БПЛА ориентирование на местности и навыки тактической медицины.

© Минобороны России

Командир штурмового отделения с позывным Хапа, который, несмотря на ранение, подписал уже второй контракт с Минобороны, поделился деталями проведения занятий. "Командование ставило грамотные задачи, задачи вели с "птичками" (БПЛА - прим. ТАСС). Заходили по-разному: и через лесополки заходили, сплавлялись через водные преграды, заходили через открытую местность. <…> Пропускали через свои закрепы союзников наших, штурмовые группы. Прикрывали откатывающихся, раненых прикрывали. Каждый день задачи менялись", - рассказал он.

В МО РФ подчеркнули, что военнослужащие отрабатывают свои действия до автоматизма и только после завершения полного курса обучения отправляются на линию боевого соприкосновения для выполнения боевых задач.