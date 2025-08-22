Бойцы СВО подняли дронами триколоры над освобожденными территориями в День флага

Российский триколор вдохновляет бойцов в бою так же, как Знамя Победы, и остается священным для всех поколений граждан, отметил военнослужащий с позывным Кот

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Бойцы из Южного Урала, участвующие в специальной военной операции, отметили День Государственного флага России, подняв с помощью дронов триколоры над освобожденными территориями. Видеокадрами с ТАСС поделились в Народном фронте.

Как рассказали в президентском движении, дроны были закуплены и доставлены военнослужащим Народным фронтом на средства фонда "Все для Победы!". Акцию приурочили к государственному празднику.

"В небе над зоной специальной военной операции. Бойцы из Южного Урала подняли в небо квадрокоптеры с российскими триколорами над освобожденными территориями", - рассказали в Народном фронте.

"Государственный флаг России - это символ суверенитета и единства нашего народа. Он вдохновляет нас в бою так же, как Знамя Победы, и остается священным для всех поколений граждан", - отметил военнослужащий с позывным Кот.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Он был учрежден указом президента России в 1994 году.