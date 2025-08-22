По словам собеседника агентства, при обнаружении на противника обрушивается мощь беспилотников и артиллерии

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российские подразделения на постоянной основе контролируют перемещения и маневры украинских боевиков в районе реки Днепр. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Наши войска круглосуточно контролируют Днепр и при обнаружении противника на него обрушивается вся огневая мощь ударных FPV-дронов и артиллерии", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на силовые структуры сообщалось, что ВСУ при каждой попытке форсирования Днепра несут большие потери. Кроме того, представитель силовых структур поделился с ТАСС, что на такие рискованные операции украинское командование отправляет военнослужащих, страдающих от хронической алкогольной зависимости, и нарушителей воинской дисциплины.