Причиной стала передача координат 17-й бригады Нацгвардии в Березовом нашим войскам

ДОНЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. Украинские войска выпустили несколько авиационных ракет по позициям 110-й бригады терробороны Украины в окрестностях села Березовое Днепропетровской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, предположительно, удары были нанесены из-за передачи российской стороне координат заградотряда.

"Есть подтвержденные данные, что украинская сторона нанесла несколько авиаударов по своей же 110-й бригаде. Предположительно. Причиной стала передача координат 17-й бригады Нацгвардии в Березовом нашим войскам", - сказали в силовых структурах.

Ранее ТАСС сообщал, что заградотряд из состава 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины уничтожен ударами ФАБ-500 в селе Березовое Днепропетровской области.

Двумя неделями ранее в Днепропетровской области также были уничтожен личный состав 17-й бригады Нацгвардии Украины. В этот раз координаты передавали военнослужащие 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ.