Боевики 3-й отдельной штурмовой бригады лишились 33 автомобилей, 15 бронированных машин, 27 роботизированных платформ, 5 радиолокационных станций и 11 станций РЭБ

ДОНЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. Боевики группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) за неделю потеряли на краснолиманском направлении около 100 единиц автомобилей и спецоборудования, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"За неделю на краснолиманском направлении 3-я отдельная штурмовая бригада, она же "Азов", потеряла 33 автомобиля, 15 бронированных машин, 27 роботизированных платформ, 5 радиолокационных станций и 11 станций РЭБ", - сообщили в силовых структурах.

Ранее ТАСС сообщал о бегстве личного состава и командования "Азова" в тыл, а также уничтожении одного из батальонов группировки.