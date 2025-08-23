Марочко: силы РФ вбивают клин в оборону ВСУ у харьковского Глущенкова

Российские войска сосредоточились на уничтожении сил и средств противника в районе этого населенного пункта, так как там командование украинской армии разместило "довольно серьезную" группировку, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 24 августа. /ТАСС/. Российские бойцы, продвигаясь по разным направлениям у населенного пункта Глущенково Харьковской области, вбивают клин в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Командование ВСУ перебросило к Глущенково "довольно серьезную" группировку украинских войск. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Глущенкова могу сказать, что наши военнослужащие продолжают развивать успех в районе населенного пункта Редкодуб. Они продвигаются по разным направлениям и, естественно, там, где есть возможность, наши военнослужащие вбивают клин в глубину обороны противника", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что у Глущенкова командование ВСУ сосредоточило "довольно серьезную" группировку украинских войск, в связи с чем подразделения РФ "сосредоточились не на продвижении, а на уничтожении сил и средств противника в районе данного населенного пункта".

Марочко 20 августа сообщил ТАСС, что военнослужащие РФ, продвинувшись на нескольких участках у населенных пунктов сватовско-кременского направления, начали бои за взятие Глущенкова.